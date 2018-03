Aus unserem Archiv

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), Manfred Helmes, ist tot. Er starb am Dienstag überraschend nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren, wie die Landeszentrale am Mittwoch in Ludwigshafen mitteilte. «Mit Manfred Helmes verliert Rheinland-Pfalz einen herausragenden Medienpolitiker und engagierten Gewerkschafter», teilte Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) in Mainz mit. «Ich trauere um einen Weggefährten, dem ich in langjähriger Freundschaft verbunden war.» Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, Hendrik Hering, würdigte Helmes als klugen Kopf und besondere Persönlichkeit.