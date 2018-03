Medien: «Rock am Ring» auch 2013 am Nürburgring

Aus unserem Archiv

Mainz

Das mehrtägige Konzert-Event «Rock am Ring» soll auch im nächsten Jahr am Nürburgring über die Bühne gehen. Darauf hätten sich der Sanierungsgeschäftsführer der insolventen Nürburgring GmbH, Thomas B. Schmidt, und die Konzertagentur Marek Lieberberg am Dienstag geeinigt, sagte ein Sprecher von Rechtsanwalt Schmidt in Köln. Details sollen am Mittwoch bekanntgegeben werden, wie mehrere Medien berichteten. Offen ist noch der Termin für das Rockfestival. Dafür seien nicht die Besitzer, die landeseigene Nürburgring GmbH, sondern die Betreibergesellschaft Nürburgring Automotive GmbH zuständig, sagte der Sprecher.