Margit Sponheimer zur Ehrenbürgerin von Mainz ernannt

Aus unserem Archiv

Mainz

Genau an ihrem 75. Geburtstag hat die Schlagersängerin und Schauspielerin Margit Sponheimer das Ehrenbürgerrecht von Mainz erhalten. Der Stadtrat von Mainz nahm einen entsprechenden Beschluss am Mittwoch einstimmig an. Die Grande Dame der Mainzer Fastnacht ist nach der Schriftstellerin Anna Seghers erst die zweite Frau, der seit 1831 die Ehrenbürgerwürde der Landeshauptstadt verliehen wurde.