Koblenz

Ein Mann hat sich am Montag vor dem Koblenzer Landgericht angezündet. Er überlebte zunächst und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnisse handele es sich um einen 71-Jährigen aus Katzenelnbogen im Rhein-Lahn-Kreis. Er habe sich offensichtlich mit einer Flüssigkeit übergossen und dann in Brand gesteckt. Ein Mitarbeiter des Gerichts sagte, der Mann habe wohl gegen ein angebliches Fehlurteil protestieren wollen. Vor dem Landgericht war ein dunkler Brandfleck zu sehen.