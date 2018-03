Mann wehrt sich mit Wasserwaage gegen Angreifer

Aus unserem Archiv

Mainz

Mit einer Wasserwaage hat sich der Fahrer eines Lieferwagens in Mainz gegen zwei Angreifer verteidigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bewarfen die Täter den 41-Jährigen mit Gegenständen aus dem Kofferraum ihres Autos und verletzten ihn dabei an Brust und Unterlippe.