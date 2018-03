Aus unserem Archiv

Kirchen/Betzdorf (dpa/lrs) – Ein 67 Jahre alter Mann ist im Westerwald bei Fällarbeiten von einem Baum gestürzt und ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Montagmittag in der Nähe von Kirchen (Kreis Altenkirchen), wie die Polizei in Betzdorf mitteilte. Ein Notarzt versuchte vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Unfalls dauern an.