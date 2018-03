Mann niedergestochen: Mitbewohner im Verdacht

Aus unserem Archiv

Herschweiler-Pettersheim (dpa/lrs) – Ein 27-Jähriger steht unter Verdacht, seinen ein Jahr älteren Mitbewohner aus der Westpfalz getötet zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mit. Der Verdächtige soll seinem 28-jährigen Opfer am Dienstagabend auf dem gemeinsamen Anwesen in Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein Zustand sei stabil und nicht lebensbedrohlich, erklärte ein Polizeisprecher.