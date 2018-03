Aus unserem Archiv

Urmitz

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Urmitz bei Koblenz ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Fünf der sechs Bewohner konnten sich nach Polizeiangaben ins Freie retten. Für den 54-jährigen Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Das Feuer brach am frühen Morgen im Erdgeschoss des Hauses aus und konnte zügig gelöscht werden. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.