Mann attackiert Polizisten und Frauenhaus-Mitarbeiter

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein betrunkener 45-Jähriger hat in Kaiserslautern einen Mitarbeiter eines Frauenhauses sowie einen Polizisten angegriffen. Zunächst hatte er in der Nacht zum Donnerstag in dem Frauenhaus seine Ex-Frau und seine Tochter besuchen wollen, wie die Polizei mitteilte. Als ihm dies verboten wurde, würgte und trat er den Mitarbeiter der Einrichtung. Einem der alarmierten Polizeibeamten wollte er einen Kopfstoß versetzen, zudem spuckte er in Richtung der Beamten. Letzten Endes verbrachte der 45-Jährige den Rest der Nacht in einer Zelle.