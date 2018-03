Mainz-Torjäger Zidan droht Nachspiel nach fiesem Tritt

Aus unserem Archiv

Augsburg

Für Torjäger Mohamed Zidan vom FSV Mainz 05 könnte die 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg noch ein Nachspiel vor dem DFB-Sportgericht haben. Der Ägypter ließ sich am Samstag in der Schlussphase der Partie offensichtlich unbemerkt von Schiedsrichter Michael Weiner zu einer Tätlichkeit gegen Augsburgs Außenverteidiger Matthias Ostrzolek hinreißen.