Mainz-Präsident zum „Ehrenangehörigen“ der DFL ernannt

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Mainz-05-Präsident Harald Strutz steht seit Montag in einer Reihe mit bekannten Namen wie Franz Beckenbauer, Franz Böhmert oder Gerhard Mayer-Vorfelder: Die Deutsche Fußball Liga ernannte den 65-Jährigen bei ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main zu ihrem „Ehrenangehörigen“. „Durch seine Tätigkeit in den Gremien der Liga hat Harald Strutz die Entwicklung von Bundesliga und 2. Bundesliga maßgeblich begleitet. Mit dieser Auszeichnung würdigt die DFL das jahrzehntelange Engagement für den Profifußball und seine Clubs“, sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball. Strutz gehörte von 2000 bis 2016 dem Vorstand des Ligaverbandes an.