Cheftrainer Sandro Schwarz hat die Fußballprofis des FSV Mainz 05 nach bisher guter Arbeit in der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison mit einem zusätzlichen freien Tag belohnt. „Wir hatten vorher besprochen, dass sich die Jungs das verdienen können, wenn Leistung und Ergebnis stimmen“, sagte Schwarz am Montag nach dem Ende des Trainingslagers in Venlo/Niederlande und dem 2:0-Testspielsieg am Sonntag gegen den belgischen Drittligisten RSC Charleroi.

Bis kommenden Montag haben die 05-Spieler nun einen Kurzurlaub. „Es ist aber kein richtiger Urlaub. Die Spieler müssen schon ackern. Wo sie die Läufe machen, ist egal, aber die Puls-Uhr ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.