Mainzer Unimedizin setzt auf neuen Vorstandschef Pfeiffer

Aus unserem Archiv

Mainz

Der neue Vorstandschef der Mainzer Unimedizin, Norbert Pfeiffer, soll das Klinikum auf Kurs bringen. „Professor Pfeiffer steht für Kompetenz und Kontinuität – beides ist Garant für einen erfolgreichen Übergang im Vorstand und wird die Universitätsmedizin entscheidend voranbringen“, teilte der Aufsichtsratsvorsitzende, Wissenschaftsstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD), am Donnerstag mit. Pfeiffer sieht die Universitätsmedizin vor großen Aufgaben: „Dies betrifft die wirtschaftliche Situation und die bauliche Weiterentwicklung ebenso wie die strukturellen Herausforderungen in der Notfallversorgung und in unseren Hochschulambulanzen“, wurde er zitiert.