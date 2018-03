Mainzer soll mit kiloweise Rohopium gehandelt haben

Mindestens 30 Kilogramm Rohopium soll ein Mainzer gekauft und zu einem höheren Preis wieder verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-jährigen Mann ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz vor. Vor dem Landgericht Mainz sagte die Frau des Angeklagten am Mittwoch aus, ihr Mann habe das Opium im gemeinsamen Haus aus- und umgepackt.

Rohopium auf einem Tisch.

Foto: Maurizio Gambarini/Archiv – dpa

Der Prozess steht im Zusammenhang mit einem Verfahren gegen einen Fernfahrer aus dem Iran. Dieser war im November zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er auf Touren für eine Spedition Halt im Rhein-Main-Gebiet machte, um Opium abzuliefern. Verurteilt wurde er dabei für eine Lieferung, die nach Frankfurt und Hamburg gehen sollte. Ein weiterer Anklagepunkt über eine Lieferung an einen Abnehmer in Mainz wurde damals auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt. Dieser Abnehmer soll der nun angeklagte 48-Jährige gewesen sein. Der Prozess soll am Donnerstag fortgesetzt werden.