Mainzer Pokalspiel gegen Zweibrücken in Homburg

Aus unserem Archiv

Mainz

Für das DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05 zieht Fußball-Oberligist SVN Zweibrücken in das gut zehn Kilometer entfernte Homburger Waldstadion um. Im Gegensatz zum Zweibrückener Westpfalzstadion mit 5000 Plätzen fasst die Arena von Liga-Konkurrent FC 08 Homburg 21 813 Zuschauer und ist außerdem regionalligatauglich. Ein weiterer Grund für den Umzug sei die gute Bahn- und Verkehrsanbindung nach Mainz, teilte der FSV am Montag auf seiner Homepage mit. Weil die Mainzer am 28. Juli in der Europa League antreten, werde die Erstrunden-Partie voraussichtlich am Sonntag (31. Juli) stattfinden.