Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz hat einen neuen Lotto-Millionär: Ein Tipper aus dem Raum Mainz hat gemeinsam mit einem Bayern den Jackpot geknackt und rund 2,94 Millionen Euro gewonnen. Das berichtete die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH am Montag in Koblenz. Für seinen Tippschein habe der Mann, der mit einer Kundenkarte spielte, 30 Euro gezahlt. Der Jackpot am vergangenen Samstag lag nach Lotto-Angaben bei fast sechs Millionen Euro.