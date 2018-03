Aus unserem Archiv

Mainz

Teile des Mainzer Hauptbahnhofs sind am Samstag für mehrere Stunden gesperrt worden. Die Ursache dafür waren 14 mit Zigarettenstangen gefüllte Koffer, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Auf der Rückseite des Bahnhofs seien am Mittag die herrenlosen Gepäckstücke gefunden worden. Daraufhin seien einige Gleise, Geschäfte und umliegende Straßen gesperrt worden.