Mainzer Fußball-Profis rassistisch beleidigt

Aus unserem Archiv

Hannover/Mainz

Die Fußball-Profis Leon Balogun und Anthony Ujah vom FSV Mainz 05 sind beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hannover 96 rassistisch beleidigt worden. Die Heimfans hätten am Samstag unter anderem Affenlaute nachgeahmt, teilte der frühere Hannover-Profi Balogun am Sonntag mit. Hannover 96 bestätigte am Tag nach dem 3:2, dass zwischen sechs und zwölf Personen an den Vorkommnissen beteiligt gewesen seien.