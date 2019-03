Der FSV Mainz 05 will gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach heute wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Vier Niederlagen gab es in den vergangenen fünf Spielen. „Wir müssen über den Kampf unsere spielerischen Qualitäten einbringen“, forderte der Mainzer Trainer Sandro Schwarz. Beim rheinischen Anwärter auf einen Champions-League-Platz lief es zuletzt ebenfalls nicht so gut mit nur einem Punkt aus den vergangenen vier Partien.

Nach Gelb-Sperre kehrt bei Mainz Jean-Paul Boetius zurück. Auch die zuletzt grippegeschwächten Daniel Brosinski, Kunde Malong und Jean-Philippe Mateta sind wieder einsatzbereit. Erkrankt sind Alexandru Maxim und Gerrit Holtmann.Kader FSV ...

