Mainz verliert in Augsburg 1:2

Aus unserem Archiv

Augsburg

Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Der Aufsteiger besiegte am Samstag den FSV Mainz im eigenen Stadion mit 2:1 (1:1). Das Siegtor erzielte Abwehrspieler Sebastian Langkamp per Kopf in der 51. Spielminute. Vor der Pause hatte der Südkoreaner Ja-Cheol Koo (43.) den überraschenden Mainzer Führungstreffer von Sami Allagui (36.) ausgeglichen. Die Augsburger untermauerten eine Woche nach dem 0:0 gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund ihre Heimstärke und rückten mit 26 Punkten bis auf vier Zähler an Mainz heran. Der FSV wartet nun schon seit zwölf Spielen auf einen Auswärtssieg.