Trotz des sicheren Klassenverbleibs will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 im Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten Hamburger SV keine Geschenke verteilen. «Wir sind uns der Tragweite dieser Partie für den HSV bewusst, aber die Saison ist für uns erst vorbei, wenn das letzte Spiel gespielt ist. Daher werden wir von der ersten Minute wieder absolut alles investieren», kündigte FSV-Trainer Thomas Tuchel vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) an. In Hamburg muss der Tabellen-Zwölfte lediglich auf Defensivkraft Radoslav Zabavnik verzichten, der wegen einer Kapselblessur am Sprunggelenk ausfällt.