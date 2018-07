In keiner anderen Landeshauptstadt haben im vergangenen Jahr so viele Blitze eingeschlagen wie in Mainz. Wie aus einer Auswertung des Blitz-Informationsdienstes (BLIDS) von Siemens hervorgeht, wurden dort 2017 insgesamt 2,4 Blitze pro Quadratkilometer registriert. Auf dem zweiten Platz landete das direkt nebenan gelegene Wiesbaden, in dem 1,8 Blitze pro Quadratkilometer niedergingen. Die Liste der blitzärmsten Orte Deutschlands wird auch von einer rheinland-pfälzischen Stadt angeführt: Pirmasens brachte es nur auf eine Blitzdichte von 0,16, gefolgt von Oldenburg und Bonn (jeweils 0,18).

Im Vergleich der Bundesländer landet Rheinland-Pfalz ebenso wie das Saarland im Mittelfeld: 1,27 Blitzeinschläge auf den Quadratkilometer sichern Rheinland-Pfalz Platz acht, das Saarland kommt mit 1,21 Blitzen auf den neunten ...

