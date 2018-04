Der FSV Mainz 05 will einen großen Schritt aus dem Abstiegssumpf der Fußball-Bundesliga machen. Vor dem Sonntagsspiel (15.30 Uhr/Sky) der Rheinhessen gegen RB Leipzig fordert Trainer Sandro Schwarz: „Wir müssen alles rausfeuern, was in uns steckt. Wir müssen nachlegen und den Druck in Energie umwandeln.“ Die angeschlagenen Gäste brauchen die drei Punkte dringend im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl muss sich aus ihrem Tief befreien, wenn sie nächste Saison wieder international spielen will. RB gewann keines der vergangenen vier Pflichtspiele und kassierte dabei ...

