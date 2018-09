Als Teil des im vergangenen Jahres beschlossenen Sofortprogramms für die drei am stärksten mit Stickoxid belasteten Städte in Rheinland-Pfalz bekommt Mainz nun eine Million Euro vom Land. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) unterzeichnete den entsprechenden Förderbescheid, wie das Ministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Mit dem Geld sollen demnach neue, sauberere Busse gekauft werden. Für die anderen beiden betroffenen Städte Koblenz und Ludwigshafen sind auch jeweils eine Million Euro vorgesehen, damit diese eigene Maßnahmen finanzieren können. Diese Förderbescheide sollen laut Ministerium bald folgen.

Mit den Planungen einzelner Vorhaben hatten die Städte schon vorher beginnen können. Dafür hatte das Land einen sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn beschlossen, damit nicht zu viel Zeit ins Land geht. Alle ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.