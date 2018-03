Mainz bekommt Helmut-Kohl-Platz

Aus unserem Archiv

Mainz

Zu Ehren des im vergangenen Jahr gestorbenen Altkanzlers bekommt Mainz einen Helmut-Kohl-Platz. Dafür wird ein Teil des zentralen Ernst-Ludwig-Platzes am Kurfürstlichen Schloss umbenannt, wie der Stadtrat der Landeshauptstadt am Mittwoch beschloss. So sei „ein ehrenvoller Ort des Andenkens in Sichtweite des Landtages und der Staatskanzlei geschaffen, die beide eng mit Helmut Kohls Zeit als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz verknüpft sind“, heißt es in dem Beschluss.