Mit einer Topleistung gegen Hannover 96 will der FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr) seine Position im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga festigen. „Wir nehmen es wahr, dass wir aus vier Spielen drei Siege geholt haben. Wir machen gerade eine gute Phase durch. Unsere Entwicklung stimmt“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag. Der 40-Jährige, der noch auf den ersten Punktgewinn gegen die Niedersachsen wartet, kann auf seine zuletzt bewährte Startelf bauen. Neben den Torhütern René Adler und Florian Müller fehlen lediglich Philipp Mwene, Emil Berggreen und Gerrit Holtmann.

