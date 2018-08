In der erste Runde des DFB-Pokals greifen am heutigen Samstag auch drei rheinland-pfälzische Vereine ins Geschehen ein. Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt dabei den Champions League-Teilnehmer TSG Hoffenheim. Nach einem mäßigen Ligastart und derzeit nur Platz 15 hofft der pfälzische Traditionsverein auf einen Überraschungserfolg. In die Rolle des Underdogs schlüpft zur gleichen Zeit auch Regionalligist Wormatia Worms, der bei seinem Heimspiel Bundesligist Werder Bremen ein Bein stellen will. Bundesligist Mainz 05 will sich am Abend in der ersten Pokalrunde auswärts gegen Drittligist Erzgebirge Aue durchsetzen. In der vorigen Saison hatten die Rheinhessen das Viertelfinale in dem Wettbewerb erreicht, waren dort allerdings dem späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt klar unterlegen.

