Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss auch im nächsten Spiel auf Mittelfeldmann Jean-Philippe Gbamin verzichten. Der 22 Jahre alte Franzose leidet an Oberschenkelproblemen und wird für die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht fit, wie er am Dienstag dem „Kicker“ sagte. „Bisher absolviere ich nur Individualtraining. Mein Plan ist, Ende der Woche ins Mannschaftstraining einzusteigen. Am Samstag werde ich aber sicher nochmal fehlen, die Zeit ist zu knapp“, erklärte der Franzose. In den bisherigen beiden Liga-Spielen holten die Mainzer vier Punkte.

Wie am Montag fehlte bei den 05ern auch am Dienstag Trainer Sandro Schwarz wegen einer Magen-Darm-Grippe. Sein Infekt sollte bis Samstag aber wieder verheilt sein. Mainz 05 auf Twitter Kader Mainz 05 Kicker-Bericht ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.