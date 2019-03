Mit dem Schwung der Teilnahme am traditonellen Rosenmontags-Umzug ist Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Dienstag in die neue Trainingswoche gestartet. „Alle haben den Spaß sehr gut überstanden, jetzt liegt der Fokus wieder auf dem Sport“, sagte Trainer Sandro Schwarz nach der ersten Übungseinheit. Der 40-Jährige bezeichnete das Mitwirken des gesamten Kaders einschließlich der Trainer als „überragende Aktion, die sehr wichtig für den gesamten Verein ist“.

Nicht beim Training dabei waren Alexandru Maxim (grippaler Infekt) sowie die verletzten Gerrit Holtmann und Issah Abbas. Die zuletzt gesundheitlich geschwächten Daniel Brosinski, Jean-Philippe Mateta und Kunde Malong sind wieder ...

