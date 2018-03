Mainz 05 leiht Stürmer Kodro an Grasshopper Club Zürich aus

Aus unserem Archiv

Mainz

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat seinen Stürmer Kenan Kodro bis zum Ende dieser Saison an den Grasshopper Club Zürich in der Schweiz ausgeliehen. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Der 24 Jahre alte Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina war erst im Sommer vom spanischen Club CA Osasuna nach Mainz gewechselt und kam dort bislang nur auf acht Bundesliga-Einsätze.