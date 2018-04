Gestärkt durch das 2:0 gegen den Abstiegs-Konkurrenten SC Freiburg geht der FSV Mainz 05 zuversichtlich ins Spiel beim FC Augsburg. „Wir wollen den ersten Auswärtssieg in unserer Endrunde“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag. Der 39-Jährige erwartet am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ein Kampfspiel, „in dem wir in unserer Intensität bleiben wollen“. Frei von Sorgen ist der 05-Coach nicht. Zwar ist Giulio Donati nach seiner Sperre zurück, doch sowohl in der Abwehr als auch im Angriff fehlen Alternativen. Der Einsatz von Leon Balogun (Rippenprellung) ist ebenso fraglich wie der von Abwehrspieler Stefan Bell und Stürmer Yoshi Muto.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.