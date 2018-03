Mehr als 300 Kunstwerke hat der ehemalige Direktor des Landesmuseums in Mainz, Berthold Roland, anlässlich seines 90. Geburtstags seiner früheren Wirkungsstätte geschenkt. Bei einer Feier in Mainz hat Kulturminister Konrad Wolf (SPD) die Werke für das Land Rheinland-Pfalz entgegengenommen. Die Schenkung umfasst 320 Werke von 90 Künstlerinnen und Künstlern, deren Lebensspanne von den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart reicht. Die Entstehungszeit der Werke fällt in die Jahre 1920 bis zur Gegenwart, mit einem Schwerpunkt auf den 1960er bis 1990er Jahren, teilte die Generaldirektion Kulturelles Erbe am Sonntag mit.

Kulturminister Wolf bedankte sich bei dem Mäzen. „Viele dieser Künstlerinnen und Künstler sind in den Beständen des Landesmuseums Mainz und auch in der Landeskunstsammlung bereits vertreten, so dass die übergebene ...

