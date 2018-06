Wegen erheblicher Mängel etwa an den Bremsen hat die Polizei auf der Autobahn 3 bei Montabaur einen Reisebus aus dem Verkehr gezogen. Bei einem Test des TÜV Heiligenroth seien Probleme bei den Bremsen, der Auspuffanlage und dem Stoßdämpfer gefunden worden, teilte die Autobahnpolizei am Sonntagabend mit. Zudem hätten die beiden Busfahrer ihre Ruhezeiten nicht eingehalten. Wegen der Verstöße erstattete die Polizei Anzeigen gegen die beiden Fahrer und den Fahrzeughalter. Die Busgelder dürften laut Mitteilung einige Tausend Euro betragen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei am Freitag den nicht verkehrssicher wirkenden Bus gemeldet.

Pressemitteilung der Polizei

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.