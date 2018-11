Der Bund hat sich für eine Machbarkeitsstudie zu einer Alternativtrasse für den Güterverkehr der Bahn abseits des Mittelrheins ausgesprochen. Der „zeitnahe Beginn“ einer solchen Studie sollte unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Bewertung in Betracht gezogen werden, hieß es in einer Bewertung zahlreicher Schienen-Ausbauvorhaben durch das Bundesverkehrsministerium, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Minister Andreas Scheuer (CDU) wollte sie am Dienstagvormittag in Berlin vorstellen.

Die Belastung der Strecken im Mittelrheintal sei hoch, die zu erwartenden Planungs- und Bauzeiten einer möglichen Alternativstrecke seien außergewöhnlich lang, befand das Ministerium. Es hatte Projekte geprüft, die im Bundesverkehrswegeplan ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.