Luxemburgs künftiger Großherzog heiratet

Aus unserem Archiv

Luxemburg

Am großherzoglichen Hof in Luxemburg läuten bald die Hochzeitsglocken: Luxemburgs künftiger Großherzog Guillaume (30) wird die belgische Gräfin Stéphanie de Lannoy (28) heiraten. Am Donnerstag gab der Palast die Verlobung des Erbgroßherzogs bekannt. Sie werde am Freitag in privatem Kreis auf Schloss Berg in Luxemburg stattfinden. Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker sagte, die Hochzeit sei für die zweite Hälfte dieses Jahres geplant.