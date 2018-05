Rund ein Jahr nach der Eröffnung erfreut sich der auch in Rheinland-Pfalz verlaufende Lutherweg 1521 großer Beliebtheit. Der Wander- und Pilgerweg werde gut angenommen, sagte Bernd Rausch, Vorsitzender des Vereins „Lutherweg 1521“. Nach Beobachtung des Vereins und der evangelischen Kirche werde der Pfad regional und in Teilstrecken rege genutzt, von Einzelpilgern bis hin zu Gruppen. Der Lutherweg 1521 führt von Worms in Rheinland-Pfalz bis ins thüringische Eisenach auf den Spuren des Reformators Martin Luther.

Der Weg war im Sommer 2017 nach rund fünf Jahren Planung im mittelhessischen Romrod offiziell eröffnet. Die Kosten lagen bei knapp einer halben Million Euro. Allein fast 250 000 Euro ...

