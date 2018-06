Ludwigshafener Handballer schaffen Bundesliga-Klassenerhalt

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Eulen Ludwigshafen haben am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga geschafft. Der als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelte Aufsteiger rettete sich am Sonntag dank eines 32:29 (16:15)-Heimsieges gegen den HC Erlangen, da der TuS N-Lübbecke zur gleichen Zeit beim TBV Lemgo mit 27:30 (13:11) verlor.

Mit 15:53 Punkten beendete Ludwigshafen die Spielzeit als Tabellen-16. vor den Absteigern Lübbecke (14:54) und TV Hüttenberg (13:55). Beste Werfer beim von 2350 Fans frenetisch bejubelten Erfolg waren Denni Djozic ...

