Ludwigshafener Filmkunstpreis wird verliehen

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zum Abschluss des Festivals des deutschen Films wird um 19.30 Uhr in Ludwigshafen der Filmkunstpreis verliehen. Die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro verbunden. Im Wettbewerb um diesen Preis waren elf Filme. Außerdem gibt es einen Publikumspreis, den auch Filme aus der Festival-Reihe «Lichtblicke» gewinnen können. Die beiden Sieger-Filme werden anschließend noch einmal gezeigt. Das Festival direkt am Rhein hatte am 16. Juni begonnen. Es will dem deutschsprachigen Autorenfilm ein Forum geben.