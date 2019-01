Lotto-Jackpot wird mit 30 Millionen Euro ausgeschüttet

Koblenz (dpa/lrs)- Der mit 30 Millionen Euro gefüllte Jackpot wird in der bundesweiten Ziehung am kommenden Mittwochabend garantiert ausgeschüttet. Wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, gibt es diese Ausschüttung immer dann, wenn in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen der Jackpot nicht geknackt werden konnte. Er muss seit 2009 nach den Regeln von Lotto im Spiel 6aus49 auf jeden Fall in der 13. Ziehung geleert werden. Auch am vergangenen Samstag hatte kein Spielteilnehmer alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig.

Gibt es am Mittwoch einen oder mehrere Gewinner in der ersten Gewinnklasse, werden die 30 Millionen laut Lotto regulär ausgezahlt. Gewinnt kein Spieler ...

