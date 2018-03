Lothringen und Saarland tauschen Lehrer

Das Saarland und Lothringen wollen den Austausch von Grundschullehrern vorantreiben. Dazu unterzeichneten Vertreter beider Seiten am Dienstag in Perl eine Kooperationsvereinbarung. Darin wird die Entsendung von je zwei Lehrern für je vier Jahre nach Deutschland beziehungsweise nach Frankreich geregelt.

Die Austauschlehrer unterrichten seit 2006 in ihrer jeweiligen Muttersprache, auf französischer Seite an den Grundschulen in Spicheren und Saargemünd, auf deutscher Seite an den Grundschulen Perl Dreiländereck und Ludweiler-Lauterbach

In Lothringen gibt es nach Angaben des Bildungsministerium in Saarbrücken insgesamt fünf, im Saarland vier Grundschulen mit bilingualen Zweigen. Dort finden etwa 40 Prozent des Unterrichts in der Sprache des Nachbarlandes statt, beispielsweise in Kunst, Musik und Sport.

Wenn sich das System bewähre, kämen künftig weitere Lehrkräfte hinzu, erklärte Staatssekretär Stephan Körner in Perl. Ziel sei es, möglichst viele muttersprachliche Lehrkräfte einzusetzen.