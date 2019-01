Nach einem Streit zwischen zwei Lastwagenfahrern im September 2018 im Westerwald hat die Staatsanwaltschaft Koblenz einen der Männer wegen mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der 50-jährige Ukrainer soll seinen Widersacher, einen 49 Jahre alten Russen, wegen unterschiedlicher politischer Ansichten mit einem Messer schwer verletzt haben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Das Opfer war in Ransbach-Baumbach noch zu seinem Lastwagen gelaufen und hatte diesen wenige Meter gefahren, bevor es zusammenbrach. Der Lkw blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Der kurz darauf festgenommene mutmaßliche Täter gestand das Verbrechen laut Staatsanwaltschaft. Wann ein Prozess am Amtsgericht Montabaur beginnen könnte, war vorerst noch unklar.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.