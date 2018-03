Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A8

In einer Nothaltebucht auf der Autobahn 8 im Saarland kommt ein Lkw nicht zum Stehen, sondern reißt noch 100 Meter Leitplanke mit und kippt um. Der Fahrer kommt ums Leben.

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht.

Foto: Nicolas Armer/Archiv – dpa

Zweibrücken (dpa/lrs) – Bei einem Unfall eines Lkws auf der Autobahn 8 bei Zweibrücken ist der 49 Jahre alte Fahrer ums Leben gekommen. Der Sattelzug mit Auflieger fuhr zunächst in eine Nothaltebucht nahe der Ausfahrt Einöd (Saarpfalz-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sei der Lkw dann vom befestigten Teil der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter entlang der Leitplanke weitergefahren. Anschließend sei das Fahrzeug nach rechts die Böschung hinunter gekippt.

Der Fahrer habe sich noch aus seinem Fahrzeug befreien können, sei aber in der Böschung zusammengebrochen. „Er wurde längere Zeit reanimiert“, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er starb.

Die Ursache des Unfalls sowie die Todesursache sind noch unklar. Ein Verkehrsgutachter ist laut Polizei beauftragt. Der Unfall ereignete sich um etwa 1.30 Uhr am Montag. Die A8 wurde wegen der Bergung am Montagmorgen vorübergehend voll gesperrt. Die Sperrung in Fahrtrichtung Kreuz Neunkirchen sollte bis zum Nachmittag andauern.