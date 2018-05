Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor einer neuen digitalen Erpressungsmasche. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, versenden die Täter seit Ende April gehäuft E-Mails an Computernutzer in Rheinland-Pfalz und behaupten, ein Trojaner sei auf dem Computer oder Handy installiert. Weil angeblich auch die Kamera gehackt wurde, soll der Adressat nun beim Anschauen pornografischen Materials und bei sexuellen Handlungen gefilmt worden sein. Gegen ein Lösegeld von 500 Euro, die an eine Bitcoin-Adresse überwiesen werden sollen, würde das Material nicht veröffentlicht. Das LKA rät, nicht auf solche Drohungen zu antworten und kein Geld zu überweisen. Zudem sollte die Monitorkamera grundsätzlich verdeckt und nur falls nötig frei gelegt werden.

