LKA und Zoll zerschlagen mutmaßliche Rauschgiftgruppe

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Mainz (dpa) – 150 Kilo Rauschgift und zehn Festnahmen: Fahnder des Zolls Frankfurt und des Landeskriminalamtes haben eine deutsch-marokkanische Gruppe mutmaßlicher Drogenhändler zerschlagen. Wie ein Sprecher der gemeinsamen Ermittlungsgruppe am Freitag mitteilte, wurden insgesamt 149 kg Haschisch, 1 kg Marihuana und 34 000 Euro sichergestellt. Von zehn festgenommen Personen säßen sieben in Untersuchungshaft. Zuletzt seien in Frankfurt/Main, Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und Mainz Objekte durchsucht worden.