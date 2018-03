Linken-Politiker: Nach Demos Angriffe im Regionalzug

Kandel/Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach den Kundgebungen am Samstag im pfälzischen Kandel im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines Mädchens soll es in einem Regionalzug zu Angriffen rechtsgerichteter Männer gekommen sein. Ein junger Kommunalpolitiker der Linkspartei teilte am Montag mit, im Streit um ein NPD-Infoblatt seien eine Frau und er von „Neonazis“ geschlagen worden. Die Bundespolizei sei eingeschaltet worden. Diese habe am Hauptbahnhof Saarbrücken zwei fliehende „Neonazis“ gestellt. Der Politiker erstattete nach eigenen Worten zusammen mit der Frau Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Ermittelt werde auch wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Falschaussagen und Abspielen von „Nazimusik“.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte die Anzeigen: „Die Ermittlungen befinden sich noch im Anfangsstadium.“ Details könne er noch nicht mitteilen. „Die im Zug vorhandenen Videoaufzeichnungen wurde gesichert und werden ausgewertet“, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.