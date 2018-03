Linke-Chefin Rheinland-Pfalz warnt vor «ostlastiger» Parteispitze

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Linke in Rheinland-Pfalz hat ihre Partei wegen des Führungsstreits vor einer Dominanz des Ostens gewarnt. Die Zukunft der Linke in den westdeutschen Ländern «hängt ganz davon ab, was wir jetzt am 2. und 3. Juni für einen Parteivorstand wählen», sagte die Landesvorsitzende Elke Theisinger-Hinkel am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Mainz. Die Parteispitze müsse von der gesamten Partei akzeptiert werden. «Sonst fühlen wir uns in den West-Landesverbänden abgehängt. Es gibt Szenarien, die sind ostlastig.»