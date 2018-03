Lineal für bessere Notfallversorgung von Kindern

Aus unserem Archiv

Mainz

Ein spezielles Lineal soll Notärzten in Rheinland-Pfalz künftig bei der Behandlung von Kindern helfen. Das Hilfsmittel ermöglicht es, über die Körperlänge der kleinen Patienten deren Gewicht besser einzuschätzen. Auf dem Lineal sind auch Dosierungsempfehlungen für Medikamente und Normwerte über die Physiologie von Kindern. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte am Montag in Mainz an, dass demnächst alle Notfall- und Rettungswagen mit dem Hilfsmittel ausgestattet werden.