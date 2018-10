Der Limburger Bischof Georg Bätzing wird zusammen mit seinem Amtsvorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst am Montag einen Dankgottesdienst in Rom halten. Anlass ist die Heiligsprechung der Ordensschwester Katharina Kasper am Sonntag. Dies bestätigte Bistumssprecher Stephan Schnelle am Freitag auf Anfrage. Es wird laut Schnelle das erste Mal sein, dass Bätzing und sein Vorgänger zusammen einen Gottesdienst leiten.

Franz-Peter Tebartz-van Elst war 2014 als Bischof von Limburg nach einem Skandal um seinen 31 Millionen Euro teuren Dienst- und Wohnsitz zurückgetreten. Seit März 2015 arbeitet er im Vatikan, Georg ...

