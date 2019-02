Lewentz sieht SPD mit Sozialstaatskonzept auf gutem Weg

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz sieht seine Partei mit dem kürzlich verabschiedeten Sozialstaatskonzept auf einem gutem Weg. „Das war ein richtig guter Aufschlag ins Wahljahr 2019“, sagte er am Samstag bei einer Sitzung des Landesparteirats in Bad Kreuznach. Mit dem Konzept hätten die Sozialdemokraten wieder Themen gesetzt, die die Mehrheit der Menschen in Deutschland beträfen und die auch die Mehrheit begrüße. Die gesamte Partei atme auf. Der SPD-Bundesvorstand hatte vor kurzem ein Paket mit Sozialreform-Plänen beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem eine Abkehr von Hartz IV.

Der Landesparteirat in Bad Kreuznach solidarisierte sich am Samstag zudem mit den „friedlichen Protesten aller demokratischen Kräfte gegen die Aufmärsche von rechten Gruppen in Kandel“. Sozialdemokraten seien immer auch Antifaschisten, ...

