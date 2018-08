Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) kann sich in einigen Jahren eine weitere Waffenamnestie vorstellen. Die jüngste im Juli zu Ende gegangene Amnestie habe einen „Sicherheitsgewinn für alle“ gebracht, sagte der Minister am Dienstag in Mainz. Dabei waren landesweit fast 6700 Schusswaffen bei kommunalen Behörden oder der Polizei abgegeben worden, rund 2800 aus illegalem Besitz. Hinzu kamen rund 125 000 Schuss Munition. Lewentz nannte die Zahlen beeindruckend. Bei einer früheren Amnestie aus dem Jahr 2009 seien mehr als 8200 Waffen im Land zusammengekommen und aus dem Verkehr gezogen worden.

